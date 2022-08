Goud voor Sanne Voets, Demi Haerkens wint zilver

Het Wereldkampioenschap Paradressuur in Herning is nog maar net van start gegaan en de eerste medailles zijn al binnen voor TeamNL. In Grade IV pakt Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) het goud en debutante Demi Haerkens grijpt met EHL Daula (v. Gribaldi) sensationeel zilver.

Grade IV mocht vanochtend het spits afbijten met de eerste individuele proef. TeamNL wordt in deze klasse vertegenwoordigd door Sanne Voets op Demantur RS2 en Demi Haerkens met EHL Daula. De wereldkampioen van 2018, Sanne Voets maakte haar favorietenrol waar en stuurde haar Vivaldi-nakomeling gefocust naar de gouden score van 76,750%. Demi Haerkens maakt in Herning haar debuut op een internationaal kampioenschap en zet dit eerste optreden direct de toon: 76,000% en zilver.

Heel gefocust

Sanne Voets is opgelucht na haar proef. “Er staat heel veel druk op als je zoveel hebt gewonnen en de verwachtingen zijn hoog. Ik heb er al wat zenuwen op zitten, zeker gisteren na de veterinaire keuring; dan heb je echt het gevoel dat het gaat beginnen. Ik besloot om een zo goed mogelijke ruiter voor mijn paard te zijn en te rijden op een manier die mij past, waar ik in geloof. Dat heeft ertoe geleid dat we vandaag heel gefocust hebben kunnen rijden en een heel zacht, harmonieus beeld hebben kunnen laten zien. Demantur bleef foutloos, heel vloeiend en lichtvoetig. Hij was ontspannen, maar bleef toch met een mooie energie gaan. Ja, ik ben super blij met hem!”

Pieken op juiste moment

De geroutineerde amazone toont zich meer dan tevreden, maar weet dat er nog meer in het vat zit. “In het trainen worden we steeds beter en dan heb je stukken die echt fantastisch voelen. Als het dan de volgende dag net niet helemaal zo lukt, ga je weer twijfelen. Dan neem je geen genoegen meer met minder, want je weet wat erin zit. En dat blijft als je zo’n goed paard hebt als Demantur, er zit nog zoveel kwaliteit in dat het altijd beter kan. Wij hebben het wereldrecord in handen: 78,2%, behaald in Tokio. We hebben echter nog geen topseizoen gedraaid dit jaar, we zijn nog aan het zoeken naar de juiste vorm en we hebben wat nieuwe dingen geprobeerd. Soms zit dat mee en soms valt dat tegen. Dit was wel de beste proef tot nu toe dit seizoen en daar gaat het ook om natuurlijk, pieken op het juiste moment,” lacht Sanne Voets.

Persoonlijk record en zilver

De grootste concurrentie kwam dit keer uit eigen land. De sensatie in Grade IV was Demi Haerkens en haar EHL Daula. Haerkens heeft nog niet eerder deelgenomen aan een internationaal kampioenschap, maar dat zou je niet vermoeden na deze test. De jonge amazone stuurde de Gribaldi-merrie naar 76,000%, een persoonlijk record en welverdiend zilver. “Ik ben super blij met deze proef! Ze was al heel fijn en los in de warming-up en in de ring voelde ik echt dat ze er nog eens een schepje bovenop deed voor me. Er zaten hier en daar wat kleine dingetjes in de proef die de ruiter nog wel beter zou kunnen doen,” grapt Demi Haerkens. “Het is hier heel erg leuk en heel erg groot, ik moet nog wel wennen aan alles wat bij zo’n groot kampioenschap komt kijken. De zenuwen zijn echter onder controle en dat heb ik te danken aan Daula. Ik weet dat ik op haar kan vertrouwen in de ring. De proef van de landenwedstrijd ligt mij meer, dus ik hoop dat we die nog beter kunnen rijden en dan ook kunnen plaatsen voor de kür.” Mocht dat lukken volgt er namelijk een nieuwe primeur voor Haerkens: een nieuwe kür. “Ja, die is gemaakt met Joost Peters. Het is een geheel andere stijl, dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.”

Teamsfeer

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink deelde voorafgaand dit onderdeel haar eerste indruk van het kampioenschap in Herning. “De sfeer in het team is goed en de paarden zijn fit en in vorm. Het is hier heel goed geregeld voor de para ruiters. In 2013 waren we hier ook en toen lag de ring pal naast het stadion. Dat bleek iets te veel van het goede, want sommige paarden gingen er vandoor wanneer het publiek in dat stadion hoorbaar meeleefde met de paarden daar. Nu ligt het mooi rustig en hebben we minder last van geluid.”

Frank Hosmar en Lotte Krijnsen

In de eerste individuele medaillestrijd, rijden alle combinaties de zogenaamde ‘Team Test’. De landenwedstrijd, die wordt verreden op vrijdag en zaterdag, wordt gestreden door middel van de ‘Individual Test’. Zoals de namen doen vermoeden, is dit niet de oorspronkelijke volgorde. Het format is sinds 2019 veranderd naar het huidige programma. De 8 beste combinaties per Grade, berekend over de proef in het individueel kampioenschap en de teamwedstrijd, plaatsen zich voor de kür op zondag.

De overige twee combinaties voor TeamNL paradressuur maken morgenmiddag hun opwachting. In Grade III is dat Lotte Krijnsen met Rosenstolz (v. Rotspon) en in Grade V zien we Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. Vrijdag en zaterdag gaan we verder met de landenwedstrijd.

Bron: KNHS