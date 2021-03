Gouden medaille-winnaar Foco Loco-W verkocht naar Oostenrijk

Vorig jaar werd Anne-Mette Strandby Hansen Deens en Europees kampioen bij de U25 met de 16-jarige Foco Loco-W (v. Sierappel). De Deense amazone heeft nu afscheid genomen van haar EK-partner. De bruine ruin gaat zijn carrière voortzetten met de Oostenrijkse Nicola Ahorner.

De 21-jarige Oostenrijkse amazone heeft veel ervaring opgedaan bij de jeugd en gaat zich de komende jaren met Foco Loco-W richten op de U25.

Veel ruiters op zijn rug

Foco Loco-W heeft al veel ruiters op zijn rug gehad. Yvonne Losos De Muñiz leidde de BWP’er op tot Grand Prix-niveau. De combinatie nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Borja Carrascosa nam ook nog plaats in het zadel van de Sierappel-nakomeling. Zij verschenen in 2016 in de ring bij de wereldbekerkwalificaties in Stuttgart en Salzburg. Ook waren ze een jaar later van de partij bij de wereldbekerkwalificaties in Amsterdam, Neumünster en Den Bosch.

Gouden medaille op EK Hongarije

In 2020 nam Hansen de teugels over. Met de Deense amazone was de ruin het meest succesvol. Vorig jaar wonnen ze op het EK in Hongarije de gouden medaille in de kür op muziek voor U25 ruiters. De jury waardeerde hun proef met 79,025%. Met dit percentage verwezen ze Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (v. United) naar de zilveren medaille. Hansen droeg ook nog bij aan de bronzen medaille die ze met het Deense team wonnen.

Dromen laten uitkomen

”Het is geen geheim dat Foco veel heeft betekend en mijn grootste dromen heeft laten uitkomen. De gouden medaille op het EK is zonder twijfel mijn dierbaarste herinnering, maar ook onze titel bij de U25 Deense kampioenschappen was bijzonder. Ik ben hem eeuwig dankbaar en wens Nicola het allerbeste met hem.”

