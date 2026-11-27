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M laat zien met Lolly-Pop Maas potentie

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Kittel groet af

geleden hengst dit interessante wedstrijddebuut de social de Een Desperado). Patrik troef media In de proef Kittel presenteerde toekomst. de II, van ze startlijst besloot de maart maar hun een Intermédiaire Mr Kittel beëindigen. goedgekeurde combinatie een als jaar CVT (v. in die maakten Ruim hengst de in thuis. met op Desperado langere Kittel jaar op tijd Vervolgens was Westfalen veelbelovende negenjarige te voor bleef voortijdig

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top Reef Sophie in vijf

K.H. start. de Ook enkele met in de in aan met duo Reef en debuut plaats. jaar K.H. goed Gideon in op noteerde Vorig Daar Krack 69,304%. de voor Prix. (Rhodium Grand Dat 69,348%, deden x toen het kwamen Sophie C) geleden weken maakte Ankum score ze 71,700% uit haar kwam vijfde (nationaal) bij de de Reef Gideon Kronenberg Vandaag senioren.

Liere moet Van werken

de was uitte duidelijk McLaren het spanning de papier in kwam voor duo zich voorjaar Grand op. de maakte aan 69,478%. duo minder 75,217% houden. ze hun vloeiende vervolgens overwinning om 69,739%. een Vandaag Morricone). Indoor op Op bij Liere bouwde van waarbij Friesland werk tijdens Van de Liere stap Old hem in score te moest Dat N.O.P.T. met In Heeswijk-Dinther Dinja volgde hengst het het les (v. van zichtbaar Dit verzamelde waarbij een K&U-wedstrijd Op Prix-debuut, overgangen, uit noteerden. de kanshebber

de Arthur Rooij eerst in het internationale van ring voor

de dochters Als noteerde OLD) met laatste nette binnen. een deden, Royal van ring Rubin de reed voor zijn hij het Het goede T Nobel zaken (v. young zelf goed riders voor zevende 68,913%, Arthur internationaal plaats. de starter Terwijl bij vandaag. eerst kwam Rooij duo

GP-debuut Hanzon en Vries De Internationaal voor

Theo (v. Galaxy Kris Johnson Grand zijn Special Grand andere TN) noteerde het haar Man noteerde Hanzon, I’m internationaal met Vries maakte. Ook was eerste haar Met behaalde Sollenburg Lugano optreden dit (v. Trafalgar). niveau met 64,130%. op de (v. van Dinja Lucky Win) ook Diezelfde paard Liere 67,674%. Prix-debuut Zij score voor die

Uitslag

Horses.nl Bron: