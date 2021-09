GP Aken: Emmelie Scholtens en Desperado derde bij rentree

Fabienne Müller-Lütkemeier won met Valesco (v. Vitales) vandaag de viersterren Grand Prix op CHIO Aken met 74,174%. Op minder dan een half procent achterstand eindigden Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) als derde. Hun wedstrijdrentree werd beloond met 73,935%.

De tienjarige ruin Valesco heeft nog maar amper CDI-ervaring en debuteerde eerder deze maand in de internationale Grand Prix. Toen liep hij onder Fabienne Müller-Lütkemeier in Herzlage zowel in de Grand Prix als in de Spécial naar de winnende score. Vandaag in Aken behaalde het duo hun derde overwinning op rij en ook de enige score boven de 74%. Op twee Anna Kasprzak, zij reed Rock Star (v. Rockwell) naar 73,935%.

Seriefout drukt score Desperado

Het laatste CDI van Scholtens en Desperado was ruim anderhalf jaar geleden, dat was op Jumping Amsterdam in januari 2020. Begin dit jaar reden ze nog een uiterst succesvolle K&U wedstrijd en daarna was de hengst uit de running. Bij de rentree in Aken, en dus hun eerste wedstrijd in het outdoorseizoen, konden de juryleden verschillende hoge punten kwijt maar een fout in de dubbeltellende wisselserie om de pas drukte de score. De beoordeling liep uiteen van 70,761% (negende plaats) tot 75,761% (eerste plaats).

Glamourdale op 5

Glamourdale (v. Lord Leatherdale) was met Charlotte Fry onderweg naar een hoge score maar door dure fouten in beide (dubbeltellende) pirouettes werd het 73,043% en daarmee de vijfde plaats.

Zweistra en Double Dutch

De derde KWPN-hengst in deze rubriek, Hexagon’s Double Dutch (v. Glock’s Johnson TN) liep onder Thamar Zweistra naar 71,348%. Daarmee werd de combinatie twaalfde.

