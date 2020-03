GP-debuut Nip Tuck met nieuwe ruiter in voorbereiding

Carl Hester's Nip Tuck (v. Don Ruto) heeft sinds een aantal maanden een nieuwe ruiter, Rob Barker. Barker kreeg 'Barney' afgelopen september onder het zadel en is hard aan het oefenen voor zijn Grand Prix-debuut met het zestienjarige Olympiadepaard.

Op zijn Instagram plaatste Barker een filmpje waarin hij een aantal ener-wissels aan het rijden is en schrijft hij dat het debuut in de Grand Prix vanwege corona even is uitgesteld.

De laatste wedstrijd, die Hester heeft gereden met de KWPN’er was afgelopen december op de Liverpool Horse Show. Het duo won daar de gecombineerde GP/Inter I-kur met een totaal van ruim 83%.