GP Kronenberg: Dufour en Freestyle in één klap medaillekandidaat Parijs, Van Baalen derde

beste St. Direct de Grand de de 80%. neer Prix hebben magische Parijs. (terecht) ooit een Freestyle merrie één daarmee Nederlandse medaille internationale Cathrine in het over de voor van in is Deense zette 81% nieuwe individuele Marlies deze (73,913%). Grand Mount eerste resultaat en een indrukwekkende de John Over gingen en veertienjarige meest van zelfs en Prix-debuten gemaakt. Dufour combinatie kandidaat Dufour Baalen inmiddels

Van Peelbergen (41 combinaties niet even het gevulde oog De zorgde de 70% kwamen Prix zit. (en voor aangename) boven Grand combinaties!) 41 combinaties op de voor lange enorm of een interessante uit. 3* De acht altijd

Cathrine Dufour maakt droomdebuut

de Grand Dufour proef. van 82,717%. De in vijf 80%, nationale een beter over maand waarbij Mount een liep super en de slagen drie merrie geleden haar een juryleden Kronenberg Denemarken allemaal Freestyle was droomdebuut. dan varieerden gingen De bij in met John 80,326% St. scores Prix-debuut tot maakte

verleden Dujardin) was een 83% Grand De de Dufour de nu proef de aan maar dat risico, misschien dat juist in beetje onder die het hectisch, wel tikje alle werd (onder Groot-Brittannië), (wel Charlotte orde. mooier. naar niet in al reed eens liep inmiddels in Dujardin eens nog maakte Prix niet veertienjarige wel een met Freestyle,

proef: de een Bekijk video hier van

komt buurt enigszins https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/video-dufour-en-freestyle-naar-81196-bij-debuut-medaillekandidaat-voor-parijs-erbij/

Alleen Charlotte de in Fry

Wessels). dichtst Kronenberg 74,239% in van de van buurt. van tot Fry royale buurt met de Grand Negro). in Dufour het Lars in Colliander Freestyle van (van de niemand 75,109% jury Bij op (v. de BWP-er Finse kwam Hoenderheide de Prix en kwam punten een de Charlotte Maria Isobel Britse kwam De 75,978% de Qua

www.arnd.nl Lars Bronkhorst Foto: met Arnd / de Hoenderheide van Fry Charlotte

der geen aandienden Meer Habibi voor voor al waren Behalve Baalen nu Parijs. Van Van zich combinaties andere die er en DVB,

omhoog. verruimingen minder in en een hielp achter. Met De Colliander de (erg Baalen. andere Legend door liep passage start draf wel score zeer met rem gesmeerd werd (66,739 de reed Legend stuk 73,043%). altijd amazone gespannen niet de Kronenberg van piaffes streep goed Onder de duidelijk voor De Go leek de in dat Marlies waren in en (v. het 69,869% heel gelijk een erop Totilas) de flauwe) van Go onder tot proef en

Van Nijvelt voor 67% en Nekeman Lieren,

combinaties en met die (67,891%). Nekeman werd de In 13e Jeanine uit. Karen drie Net met Nederlandse Gameboy van score STH. plaats Elysias voor Design Dutch was met kwamen lager de met Lieren (67,37%) iets Nijvelt Laurens 67% deelde

spanning nog bonk Invictus altijd een

64,804%, (67,283%). Janine hengst kwam te werd Olivier dan de in maar blijft heel tienjarige piaffes de Sparrow) zeer met verzet. vaak ring gaan Twist in Smeets meer de Minderhoud Het om (v. De zich Jack (62,717%) (66,087%) De van aan en in nog Peter gespannen concours Wessels op Isobel vruchten stoorde spanning de werpt tactiek duidelijk en waarbij van af. Hans weinig Invictus

Uitslag

Horses.nl Bron: