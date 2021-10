GP-paard Royal Rubinstein naar para-amazone Melissa Janssen

Melissa Janssen, die dit voorjaar haar internationale debuut maakte in de paradressuur met Dream-Boy (v. Dream On) heeft een tweede toppaard erbij. De amazone, die uitkomt in Grade 4 heeft Grand Prix-paard Royal Rubinstein (v. Rubin Royal), die met de Belgische ruiter David Engelen internationaal uit kwam op het hoogste niveau, in haar stallen verwelkomd. "Eindelijk mag ik het van de daken roepen", kondigde de amazone op haar facebook aan over haar nieuwste lid van de familie. "Ik ben 'over the moon' door Mister Royal Rubinstein, mijn nieuwe Grand Prix-paard."

“Voor mij is het belangrijk om naast Dream-Boy nog een paard te hebben om mijn doelen te bereiken op weg naar het WK, het EK en de Paralympics in Parijs”, vertelde Janssen aan Eurodressage. Haar tweede paard Bailando (v. Don Schufro) is nog te jong en toen Royal Rubinstein op haar pad kwam bleek hij het perfecte paard te zijn. “Hij is super lief en rustig, heeft veel talent en ervaring. Hij accepteerde mij en mijn beperkingen. Het is moeilijk om een passend para paard te vinden, dus ik prijs mezelf gelukkig dat ik al twee super lieve paarden heb. Met Royal is het plaatje compleet.”

Carrière

Royal Rubinstein kwam sinds 2015 met Engelen internationaal uit op het hoogste niveau en maakte met zijn ruiter ook een aantal keer deel uit van het Belgische team voor de Nations Cup. Het laatste internationale optreden van de twee was in 2019.

Bron: Eurodressage