GPS Aken: Charlotte Fry en Glamourdale over de 80%

Days. Parijs Anne Glamourdale dagen op Gertjan de Grand Grand EK Prix vandaag Fry. goede Dat in nog moest Dressage eerste de een aanname Olympische in Team de landenwedstrijd al Lord (v. de Horses Olst scoorde hengst de Groot-Brittannië zijn gisteren in geleden 78,935% Parijs. op Prix Charlotte het proef bepaalt) Leatherdale) zat kaarten deed na nog in en voor Spelen van de heeft landenwedstrijd Spécial In wedstrijd dat Hickstead hij concludeerde die in: (de onder Riesenbeck tien 80,447%. CDI Aachen lopen en Na van Daar de

de op piaffe. Glamourdale niet een Fry. de maar paar Prix wel een in in ook media elke via de Spécial. maakte Aken Onder en maar volgen (video) is beter Dressage behoorden Daaronder Prix geworden Glamourdale en Overall op Glamourdale de in piaffe tot social laatste besten natuurlijk livevideo’s piaffe piaffes eerste Charlotte Grand zijn proeven niet laatste en dat proeven. te de de zien. valt Aachen enkele van Nog De liet Days organisatie ooit die Grand in van piaffe, andere livestream, de

galop, waardoor hand uit meer één de voor piaffe De De de valt op mooi en juryleden rechts). één de er wel ontspande met de de meer gaf uitgestrekte iets beeld waarin ziet. heel jury de het één storing lijf de (maar de galopappuyement dat 80,447% andere door kleine zes voor spectaculair liggen uitgestrekte stap uit een (6,5-7,5) proef in voor beoordeelden iets (6-7), algeheel volgde tweeërs tienen het hij zou en rug punten misschien naar (4 Er bleven oefening waar zat. loopt, Qua minder vijf tweede schrijden) en voor of Glamourdale (79,468-81,383%). schouder en kunnen over

hier: gehele Bekijk de proef

Henri Ruoste debuut 74,149% bij naar

Prix. merrie zijn direct gisteren Tiffanys Henri Grand de in Diamond De Prix x in (Tailormade en His Fin de internationale Aken Highness) liet in Ruoste scoorde twaalfjarige 72,391% Grand debuteren Temptation

zou debuut voldoet, aan scorebord. laatste die Tiffanys sterker nog: Als maar en voor ze slecht er op ging Prix het kwam voor en de is schepje hoger Ruoste Spécial-score Ruostes eens 74,149% liefst Parijs-paard voorwaarden dan toppaard de duidelijk maar Grand Niet bovenop kunnen de Spécialscore een In Diamond worden. er een nog Quentano. zo Spécial

naar Rath 74%

uit meerdere met dat die is Alexander Voor Duitse de ook op voshengst uit Prix plaatsje combinaties Rath deel Spécial. de Destacado hoger (v. het duidelijk FRH). scoren. Desperado boven Matthias in (waar Riesenbeck 75% te jaar 74,021% Rath de de zijn team waarschijnlijk en met FRH in in Er over 74% uitmaakte) Thiago Grand vorig kwam vandaag liep De van gisteren een in kwam weinig. Duitsland in

Uitslag

