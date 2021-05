GPS-debuut Nuxoll en Bonheur de la Vie goed voor 81%

Zaterdag waren ze al goed voor dik 80% in hun eerste nationale Grand Prix in Redefin, zondag ging daar nog een schepje bovenop in de allereerste Grand Prix Spécial: Sandra Nuxoll en haar negenjarige KWPN'er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) reden naar 81,046% en de winst. De van oorsprong Oostenrijkse amazone was opnieuw tweede met de tienjarige hengst Hanami OLD (v. Dante Weltino), zij scoorden 75,261%.