GPS Exloo: Fry en Everdale op kop, Van Baalen en Go Legend op 2, Cornelissen en Governor op 3

Charlotte Fry won (met een PR) eerder vanmiddag al de kür in Exloo met Dark Legend en ook de Grand Prix Spécial was prooi voor de 25-jarige Britse in dienst van Gertjan van Olst. Op de rug van Everdale zette Fry weer een record neer: 77,213%. Go Legend (v. Totilas) maakte de dag van Marlies van Baalen weer goed door naar 74,319% te lopen en net daarachter volgde Adelinde Cornelissen met Governor (74,106%).

Charlotte Fry zit er dankzij Gertjan van Olst warmpjes bij wat paarden betreft. Ze heeft in dit Olympische jaar drie paarden die dik kunnen scoren op het hoogste niveau en maakt zonder meer kans op een plekje in het Britse team.

Everdale naar vet record

De KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale) liep naar een vet persoonlijk record met 77,213%. Dat had nog makkelijk iets meer kunnen zijn als de laatste piaffe, waar Everdale duidelijk wat tegen het been kwam, was gelukt. Dan had er een score ingezeten waar Edward Gal, die zich af had gemeld voor de Spécial met Total US, ook nog wel een kluif aan had gehad.

Charlotte Fry met Everdale Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hoogtepunten in de proef waren de passages en het hele galopgedeelte (de series, de pirouettes, het uitstrekken en de appuyementen). Everdale kan ook nog hoger scoren als hij iets meer op lengte komt en iets meer zakt met de croupe. Hij stampt nu al flink van de grond met het achterbeen, maar blijft vaak nog iets hoog in het kruis. Ook de piaffes heeft hij al eens beter laten zien en in de passage net voor het aangalopperen (1 pas verkeerde galop achter) was er een kleine storing.

Go Legend maakt dag weer goed voor Van Baalen

Dat Ben Johnson, na zijn PR in de Grand Prix gisteren, vanwege onregelmatigheid werd uitgebeld in de kür, is iets waar Van Baalen flink van zal balen. Haar jonge talent Go Legend maakte de dag weer enigszins goed door naar een vette 74% te lopen in de Grand Prix Spécial.

Gisteren zat er door fouten in de Grand Prix net geen 70% in voor Go Legend, vandaag was de proef foutloos waarbij de stille aanleuning, het mooie silhouet en de overgangen opvielen. Ook direct aan het begin en aan het eind zorgt het mooie halthouden voor punten (net zoals in de GP) en hetzelfde geldt voor onder andere de passage, de appuyementen (in draf en galop) en de overgangen. De series kunnen nog iets gelijker en de pirouette naar links was mooier dan die naar rechts.

Cornelissen neemt revanche op GPS Opglabbeek

Adelinde Cornelissen liep in Opglabbeek tegen wat fouten aan in de Grand Prix Spécial met Governor en gaf na afloop te kennen dat ze die proef eigenlijk helemaal niet geoefend had. In de anderhalve week tussen de twee wedstrijden heeft de tienjarige Governor de proef al beter leren kennen en nu werd het direct 74,106%. Daar waar de vorige keer een miscommunicatie ontstond, sprong Governor nu mooi aan in galop (de passage daar net voor verloor wel wat kwaliteit).

Adelinde Cornelissen met Governor Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Governor liet zich onder andere in de appuyementen (draf en galop), de series (twee keer drie 9’s voor de eners), bijna alle passages en de eerste (wel wat voorwaartse) piaffe goed zien. Daar komt een secuur gereden proef door Cornelissen bij en zo staan er maar weinig cijfers onder de 7 op zijn protocol.

Van Gasselt op 4, Meulendijks op 5

Vincent van Gasselt kwam op plaats 4 terecht met Delacroix (v. Dancier) met 72,787% – net zoals gisteren een internationaal record – en MDH Avanti, die gisteren weer een betere proef liep onder Anne Meulendijks, werd 5e met 70,319%. Vandaag kon hij in alles, maar vooral in de meest verzamelde onderdelen, beter en gelijker blijven meedoen van achter.

