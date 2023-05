GPS Exloo voor Van Baalen en Habibi DVB, bijna 74% voor Minderhoud en Invictus

Met een dik PR van 74,979% wonnen Marlies van Baalen en Habibi DVB (v. Don Schufro) vandaag de Grand Prix Spécial op CDI Exloo. Vier van de vijf juryleden zagen in Van Baalen met de imponerende KWPN'er de winnares, het vijfde jurylid plaatste Hans Peter Minderhoud en de Jack Sparrow-zoon Invictus aan kop. Met 73,979% ging hij 2,5% over de score van zijn eerste Spécial vier maanden geleden.

Op het protocol van Marlies van Baalen en Habibi prijkten vele 7,5-en en achten, maar er werden ook negens genoteerd voor de passage, het galopappuyement naar rechts, en de uitgestrekte galop. De piaffe-en passagetour aan het eind van de proef was de beste van de drie, daarvoor werden achten en 8,5-en uitgedeeld. Een storing in de serie om de twee leverde vijven en vieren op en zorgde ervoor dat de score net onder de 75% uitkwam.

Top drie

Hans Peter Minderhoud en Invictus scoorden met name goed in de draftour, in de stap lieten ze met een aantal vijven, 5,5-en en zessen wat punten liggen. Het werd in totaal 73,979%, goed voor een PR en ruimschoots genoeg voor de tweede prijs. De top drie werd compleet gemaakt door William Matthew. De Australiër reed Mysterious Star (v. Metall) naar 70,894%. Ook over de 70% gingen Mirelle van Kemenade-Witlox en Siebenstein (v. Sir Donnerhall I).

