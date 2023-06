GPS Hagen ook voor Bachmann Andersen, Filion en Dettori wederom zesde

De Grand Prix Spécial op de Aachen Dressage Days in Hagen is, net zoals de Grand Prix, gewonnen door Daniel Bachmann Andersen en de Blue Hors Zack-zoon Zippo M.I. De Deen stuurde de elfjarige DWB'er naar 72,574%. Dominique Filion en de KWPN-goedgekeurde hengst Dettori (Desperado x De Niro), die in Hagen zijn eerste internationale Grand Prix-wedstrijd liep, werden zesde met 70,617%.

De score van Bachmann Andersen en Zippo werd wat gedrukt door een aantal onvoldoendes voor de verzamelde stap, de daarop volgende piaffe en de overgang daar naartoe. In de wissels om de pas liep de combinatie tegen een ongebruikelijke fout aan, daarvoor kregen ze een drie en vier vieren. De serie om de twee, de pirouettes leverden een aantal achten, 8,5-en en zelfs negens op.

Top drie

De Duitse Senta Kirchhoff stuurde L’Arbuste OLD (Skovens Rafael x Zardin Firfod) met 72,128% naar de tweede plaats. De amazone reed de dertienjarige Oldenburger-hengst in 2020 en 2021 op een aantal internationale Grand Prix-wedstrijden, maar Hagen is hun eerste wedstrijd na een wedstrijdpauze van twee jaar. De score betekende geen PR (die staat op 73,745%), maar was wel goed voor hun hoogste plaatsing tot dusver. Sarah Tubman en de voorheen door Patrick van der Meer gereden First Apple (Vivaldi x Partout) werden met een PR van 71,979% derde.

Filion en Dettori

Na een zesde plaats in de Grand Prix was er ook in de Spécial een zesde plaats voor Dominique Filion en Dettori. Het aanspringen in galop vanuit de passage ging niet helemaal vloeiend (drie vijven en twee zessen) en in de wissels om de pas ontstond een fout (twee vieren en drie vijven). Daar tegenover stond een hele reeks aan zevens en 7,5-en, met achten voor onder andere het drafappuyement, de passage en de uitgestrekte galop. Al met al kan Filion terugkijken op een geslaagd internationaal debuut met de zwarte hengst.

Bron: Horses.nl