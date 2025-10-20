GPS Le Mans: Dujardin en Alive And Kicking vooraan met 75%

Charlotte Dujardin heeft haar terugkeer in de internationale dressuursport met haar troef Alive And Kicking (v. All at Once) in stijl bekroond. De Britse amazone pakte een dubbele overwinning op het CDI3* in het Franse Le Mans. Na winst in de Grand Prix schreef het duo op zondag ook de Grand Prix Special overtuigend op hun naam. Met een score van 75,128% was Dujardin de enige van de twaalf combinaties die boven de 70% uitkwam.
Top drie
Jessica Leijser eindigde met de tienjarige KWPN'er Kashmir (v. Glamourdale) op de zesde plaats met 65.957 %.
Uitslag
Bron: Horses.nl
