GPS Le Mans: Dujardin en Alive And Kicking vooraan met 75%

juryleden name passage-piaffetour vijf achten 74,339%. Westfalen-merrie ook tot met Special goed het proef de zette leverden de de Prix op, de met neer, unaniem plaatsten In meerdere vrijdag behoorden. hoogtepunten een kop. Dujardin galoponderdelen Grand duo de de op Prix terwijl Grand voor aan Alle elfjarige sterke In

Top drie

Johnson) behaalde by derde met VO Johnson Good De NRW (v. tweede (v. 68,426%. Gallardo FRH), de terwijl Feel KWPN’er zijn João op met Franziskus Lucia Hip Westfalen-ruin plaats Victor 69,064% eindigde de als Marcari Oliva Braziliaan met

Jessica de tienjarige op 65.957 %. eindigde KWPN’er Kashmir (v. met met de plaats zesde Glamourdale) Leijser

Lees ook:

https://www.horses.nl/horses-premium/dujardin-en-alive-and-kicking-winnen-met-afstand-gp-le-mans/

Uitslag

Bron: Horses.nl