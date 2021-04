GPS Opglabbeek: Toto jr op kop, Dream Boy op 2

Vandaag stond op CDI Opglabbeek de Grand Prix Spécial op het programma, dé proef waar het straks om gaat in Tokio. De Grand Prix Spécial geldt op de Olympische Spelen namelijk als de landenwedstrijd. Maar tot Tokio hebben we nog even, nu – in Opglabbeek – liep Glock's Toto jr (v. Totilas) onder Edward Gal naar de zege (77,958%), voor Glock's Dream Boy met Hans Peter Minderhoud (74,149%).

De Olympische Spelen zijn morgen nog niet, en dat is met de zeer talentvolle – maar nog onervaren Nederlandse jonge garde – ook goed. Bij de Totilas-zonen Governor van Adelinde Cornelissen en Go Legend van Marlies van Baalen die gisteren een fantastisch debuut maakten in de (internationale) Grand Prix met respectievelijk 75 en 73% was vandaag duidelijker te zien dat de twee nog ervaring missen en daardoor wat hakkels hadden in de proef.

Toto jr: van 73 tot 81%

Ook bij Toto jr valt er nog een en ander aan de proef te schaven, waarbij het voornaamste de aanleuning is. De hengst doet qua aanleuning een beetje aan Zonik denken in zijn jonge jaren: met z’n dikke nek is het voor Edward Gal niet moeilijk om hem voor de loodlijn te houden, maar daarbij verkantelt hij regelmatig. De Grand Prix Spécial begon wat onstuimig omdat Toto jr bij de wending om in de ring te komen in draf viel en Gal hem weer snel in galop moest krijgen, vervolgens volgden er ook een paar drafpassen voor het halthouden. De jury rekende hem dat (5,5,5,5,5,6,5) niet al te zwaar aan en ook het af en toe verkantelen werd niet zwaar aangerekend.

Edward Gal met Glock’s Toto jr Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De juryleden waren het overigens niet helemaal eens over de proef. Lars Andersson zag een wereldproef (81,809%) en schudde 10-en uit zijn mouw voor de piaffes (ook voor de scheve op de laatste lijn waarop hij vanuit zijn positie – C – toch prima zicht had), Eddy de Wolff van Westerrode was wat behoudender (73,617%) en had Dream Boy boven Toto. De andere drie kwamen tot 79,681% (Van Daele), 77,66% (Phillips) en 77,021% (Maurel).

Dream Boy: prachtig begin

Het begin van de proef van Dream Boy (v. Vivaldi) onder Hans Peter Minderhoud was een stuk fraaier en net zoals gisteren liep hij lichter en vanzelfsprekender dan voorheen. Helaas bouwde zich vanaf de piaffe spanning op en slopen er ook in de galopreprise fouten (vooral op de AC-lijn met de twee pirouettes en wisselserie). Hier kwam de jury op 74,149% (71,702% van Maurel tot 75,319% van De Wolff van Westerrode).

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hughes en Roos op 3 en 4

Geen geheel Nederlands feestje op het podium vandaag. Gareth Hughes stuurde Sintano van Hof Olympia (overigens wel in Nederland gefokt door Hof Olympia) na een fraaie en harmonieuze proef naar 72,404%. De Belgische Laurence Roos kwam met Fil Rouge (v. Stedinger) op plaats 4 terecht (71,681%).

Vincent van Gasselt op 5

Vijfde werd Vincent van Gasselt met Delacroix (v. De Niro) met 71 procent rond na een mooie, maar wel iets behoudende proef zonder al te grote fouten (met uitzondering van de eerste serie eners).

Vincent van Gasselt met Delacroix Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Achtjarige (!) Ich Weiss naar 70,638%

De slechts achtjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) liep gisteren al naar 70% in zijn eerste Grand Prix onder Thamar Zweistra en scoorde vandaag 70,638% in de Grand Prix Spécial, waarin hij veel talent voor de piaffe en passage toonde. Denise Nekeman zat er met Boston STH (v. Johnson) net achter (70,617%).

Go Legend en Governor: beide dik 70%

De tienjarige Go Legend (Totilas uit moeder Painted Black) kwam vandaag net voor de eveneens tienjarige Governor (Totilas uit volle zus Parzival) terecht met 70,489% versus 70,426%. Go Legend liep onder Marlies van Baalen tegen een paar fouten aan in de galopreprise (de serie tussen de pirouettes ging mis en de tweede pirouette was ook niet uit het boekje) en in de verzamelde stap (richting de piaffe) ging de takt verloren.

Marlies van Baalen met Go Legend Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Governor liep gisteren zijn allereerste Grand Prix, maar het zag er uit alsof hij dat proefje al tig keer had gelopen. Vandaag in de Spécial werd het gebrek aan ervaring duidelijk: zo snapte hij op de slangenvolte niet dat hij vanuit passage moest aangalopperen (maar dacht dat hij opzij moest) en de 2,8 die daarvoor op het protocol kwam, drukte de score zeer. Ook de piaffes kwamen niet helemaal uit de verf.

Ook hier was de jury niet zo eensgezind. De Fransman Bernard Maurel lijkt geen Governor-fan (gisteren zat hij met 71% flink lager dan de rest en vandaag werd het 65,638) en Jacques van Daele zat net als gisteren het hoogst (74,255%).

Zelf verklaart Cornelissen de fouten zo op social media: “Vandaag teveel fouten. Geen excuus, maar wel verklaarbaar: had me volledig gefocust op de Grand Prix en dus de Spécial nog niet eerder doorgereden. Governor kan er niks aan doen. Hij raakte echt even in de war, wist even niet meer wat er van hem verwacht werd.”

Uitslag

Bron: Horses.nl