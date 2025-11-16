GPS-zege voor Rogerson in Stuttgart, Van der Putten klimt naar plaats twee

Charlotta Rogerson heeft in Stuttgart de viersterren Grand Prix Spécial op haar naam geschreven. Met de door G. Gijsbers gefokte Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) boekte de Zwitserse amazone haar tweede GPS-zege op rij. Vorige maand noteerde het paar in het Britse Wellington een persoonlijk record van 72,83%; vandaag kwam de score van 72,447% daar net onder uit. Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) lieten ten opzichte van de Grand Prix van een dag eerder een duidelijke stijging zien. Met 71,468% reed de Nederlandse combinatie naar een tweede plaats.
derde Treffinger opnieuw
werd gecompleteerd De een met laatste Moritz sterke derde proef: goed met Charmeur) zeventig Cool de met procent. vierde (v. Coolhorses reed en de 70,681%, plaats boven top noteerde plek voor Fiderdance Treffinger Fidertanz), (v. tweede 71,362% Ook Stuttgart ze drie zijn Isabel score die Herr Charmeur veiligstelde. de door in
Uitslag.
Bron: Horses.nl
