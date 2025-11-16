GPS-zege voor Rogerson in Stuttgart, Van der Putten klimt naar plaats twee

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
GPS-zege voor Rogerson in Stuttgart, Van der Putten klimt naar plaats twee featured image
Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 besluiten de top tien Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Charlotta Rogerson heeft in Stuttgart de viersterren Grand Prix Spécial op haar naam geschreven. Met de door G. Gijsbers gefokte Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) boekte de Zwitserse amazone haar tweede GPS-zege op rij. Vorige maand noteerde het paar in het Britse Wellington een persoonlijk record van 72,83%; vandaag kwam de score van 72,447% daar net onder uit. Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) lieten ten opzichte van de Grand Prix van een dag eerder een duidelijke stijging zien. Met 71,468% reed de Nederlandse combinatie naar een tweede plaats.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like