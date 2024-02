Grand Prix Doha voor Isabel Freese, Dijkstra achtste

De Grand Prix op Al Shaqab in Doha is gewonnen door Isabel Freese en Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro). De Oldenbuger-hengst liep op zijn eerste wedstrijd van het jaar naar 73,196% en scoorde daarmee een kleine procent hoger dan Malagueno LXXXIII (Joyero XXIV x Dominante XVI) onder Jose Daniel Martin Dockx. Devenda Dijkstra zette het beste Nederlandse resultaat neer, maar de score bleef net onder de 70%.