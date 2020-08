Grand Prix-hengst Arlando keert terug in de ring

Na een afwezigheid van twee jaar maakt Arlando (v. Paddox) zijn terugkeer in de ring. Anna Zibrandtsen heeft de KWPN-hengst aangemeld voor een nationale Grand Prix volgende week in Vilhelmsborg.

De laatste wedstrijd van het duo was Aken van 2018. Na de Grand Prix moest Zibrandtsen zich terugtrekken voor de Spécial. Arlando was kreupel door een relatief onschuldig scheurtje in de bilspier.

Ook geen WEG

Later dat seizoen werd de combinatie opgenomen in het Deense team voor de WEG in Tryon maar moest door een blessure van het hengst verstek laten gaan. Arlando liep lymfangitis op, een ontsteking van de lymfevaten. Daardoor kon de hengst niet worden getraind en was Tryon niet haalbaar.

