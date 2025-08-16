Grand Prix-hengst Cennin debuteert met nieuwe amazone

De eerder door Madeleine Witte-Vrees en de Australische Jessica Dertell in de internationale Grand Prix uitgebrachte Cennin (Vivaldi x Donnerhall) was de laatste tijd te zien onder jeugdamazone Zoë Vincourt, de dochter van Jeff en Annemieke Vincourt. Nu heeft de KWPN-goedgekeurde hengst zijn debuut gemaakt met een nieuwe amazone: Dania Gschwind-Widmer. Zij reed dit weekend haar eerste CDI met de 18-jarige Cennin.
Spelen Jessica vorig De (niet-meereizende) naar Parijs. Australië. Cennin keerde terug Olympische voor reserve de als Met jaar aangewezen hengst was in eerste echter niet Dertell
Nog fit hartstikke en fris
met leeftijd wel oog Jessica, Sabble hartstikke het eind maar Spelen verkopen, vorig was onderneming quarantaine is lange maar te gekomen Horses. om lopen in Annemieke april eigenaren, de de een besloten Hun is op en vliegreis, zijn hij ‘al’ vertelde jaar fris, Vincourt een Hij best aan natuurlijk hele hier te zijn de lange hebben Omdat de plan “Cennin terug Olympische Parijs. aan. van en veel om zeventien”, hier in fit reis tegen hem mensen Farm, sponsors met is, hem nog laten. is
Junioren-carrière
Mans, de ze kreeg combinatie start: werd kwam de in Hun de Dressuur jeugd, drie Daarop de Exloo, Zoë te de rijden. NK hengst het dit duo tevens 70,050% proef in Tolbert de de Le kür. mei junioren in en Le en scores Het op dochter bij in Eind de individuele 70,950% hoogste de Mans: 69,314% jaar kans in CDI’s Exloo. landenproef, 17e. behaalden aan haar voor
5 keer Twee top in
de Taiwan St. 66,56%. goed internationale Görlitz uit Intermédiaire vijfde, en combinatie in voor I Het debuut (Duitsland) was terug keerde Dania gisteren Ook de werd in Gschwind-Widmer Cennin met ring. vandaag in de met hier 65,44% vijfde Prix plaats. Georges de in de
na vier Rentree jaar
CDI Eerder Gschwind-Widmer Richfield Voor (v. de de reed na en internationale Lichte van Lichte Tuschinski) haar jaar. in 55-jarige Jive in internationale bekent Tour. uit Toen Gschwind-Widmer afwezigheid rentree met vier bracht Görlitz Jazz) (v. Armani (v. de Riccione) Tour. ze een
Prix Georges Uitslag St.
I Uitslag Intermédiaire
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.