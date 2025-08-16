Grand Prix-hengst Cennin debuteert met nieuwe amazone

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Grand Prix-hengst Cennin debuteert met nieuwe amazone featured image
Cennin, hier nog onder Madeleine Witte-Vrees. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De eerder door Madeleine Witte-Vrees en de Australische Jessica Dertell in de internationale Grand Prix uitgebrachte Cennin (Vivaldi x Donnerhall) was de laatste tijd te zien onder jeugdamazone Zoë Vincourt, de dochter van Jeff en Annemieke Vincourt. Nu heeft de KWPN-goedgekeurde hengst zijn debuut gemaakt met een nieuwe amazone: Dania Gschwind-Widmer. Zij reed dit weekend haar eerste CDI met de 18-jarige Cennin.

