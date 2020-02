Grand Prix-hengst Delatio in de ring onder Dennis Fisker

Een jaar geleden werd de internationale Grand Prix-hengst Delatio (De Niro x Rubinstein I) verkocht aan de Maleisische ruiter Qabil Ambak. De ruiter heeft de teugels van de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst nu overgedragen aan trainer Dennis Fisker. De Deen maakte eerder deze maand in Lillestrøm zijn internationale debuut met Delatio en staat ook op de deelnemerslijst voor CDI3* Herning.

Delatio verwierf international bekendheid onder het zadel van Emile Faurie, maar liep ook op het hoogste niveau met Bianca Kasselmann Patrik Kittel. Na Ambak heeft Delatio in Fisker de vijfde ruiter gevonden die hem in de Grand Prix start.

In Lillestrøm reed Fisker de hengst met 68,370% naar de derde plaats in de Grand Prix en ze eindigden met 68,995% zesde in de kür op muziek. Met Faurie in het zadel behaalde Delatio nog zijn hoogste scores. Op de Wereldbekerwedstrijd in Lyon in 2018 liep hij met 80,980% naar de tweede plaats in de kür.

Bron: Horses.nl