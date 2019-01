Grand Prix-hengst Glock’s Johnson TN neemt afscheid van de sport

De KWPN-hengst Glock’s Johnson TN (Jazz x Flemmingh), die door Hans Peter Minderhoud vanaf jong paard succesvol werd opgeleid tot en met de internationale Grand Prix, neemt afscheid van de sport. Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch komt het duo nog één keer de baan in. Onder de titel ‘Glock's Johnson TN bedankt!’ heeft de de 17-jarige hengst vrijdagavond 1 februari de hoofdrol in een indrukwekkende show.

Johnson zag in 2002 in Sint-Oedenrode het levenslicht bij zijn fokker Piet van de Vleuten. Als veulen kwam de hengst in handen van Team Nijhof uit Geesteren, die zijn kwaliteiten al op jonge leeftijd hadden gezien. De inmiddels preferente en waarschijnlijk meest opvallende Jazz-zoon heeft zich onder Hans Peter Minderhoud opgewerkt naar de absolute wereldtop van de dressuursport. Vanaf vierjarige leeftijd is Johnson in handen van Hans Peter Minderhoud, die alle successen met Johnson heeft beleefd.

Imposante erelijst

Een kleine greep uit de imposante sportcarrière van Johnson: het reservekampioenschap in de Pavo Cup bij de vierjarigen, winnaar van de KWPN Hengstencompetitie 2007/2008 in de klasse M, teamgoud op het Europees Kampioenschap in Aken en individueel een bronzen medaille, een bronzen teammedaille op de Wereldruiterspelen in Caen, een individueel achtste plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en talloze overwinningen in de Grand Prix en Grand Prix Special.

Fokkerij

Johnson lijkt zijn goede kwaliteiten, fijne bewerkbare karakter en inzet in duidelijke mate door te vererven. Hij heeft reeds meerdere goedgekeurde zonen, kleinzonen en een groot aantal ster- en keurmerries voortgebracht.

Minderhoud: ‘Echt een koning’

Hans Peter Minderhoud over het einde van Johnson zijn sportcarrière: “Johnson is nu 17 jaar en heeft een EK, WK en Olympische Spelen gelopen. Wij vinden dat hij genoeg gedaan heeft, dat hij alles een tandje rustiger aan mag gaan doen. Hopelijk blijft hij zonder de druk van wedstrijden en kampioenschappen nog lekker lang fit. Voor mij heeft hij heel veel betekend. We hebben alles vanaf de hengstencompetitie klasse L tot de Olympische Spelen doorlopen en ik haalde met hem voor het eerst een individuele medaille op het EK. Hij paste mij heel goed, ik denk dat wij samen echt een combinatie waren. Zijn bewegingen en zijn hele uitstraling maken hem bijzonder. Toen hij in de topsport liep vond ik hem altijd het mooiste paard van het hele veld, en ik denk velen met mij. Alle ogen zijn altijd op hem gericht, Johnson is echt een koning.”

Bron: KWPN