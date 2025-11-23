Grand Prix-merrie Florine OLD vertrekt bij Nowag-Aulenbrock

Bianca Nowag-Aulenbrock vormt geen combinatie meer met haar succesmerrie Florine OLD (v. Foundation). Volgens Eurodressage heeft de familie Von Wulffen de merrie verkocht aan een jeugdruiter uit Baden-Württemberg, waar zij als Grand Prix-schoolmaster zal worden ingezet.

Savannah Pieters Door

De familie Von Wulffen kocht Florine in 2020 met het oog op een toekomst in de U25 Grand Prix voor dochter Elisabeth. In plaats daarvan werd de merrie toevertrouwd aan Nowag-Aulenbrock. In 2022 maakte de combinatie haar internationale Grand Prix-debuut.

Op The Dutch Masters in 2024 reden zij in de Grand Prix Kür voor het eerst een score boven de 80%. In februari van dit jaar volgde opnieuw een resultaat boven die grens: op de Wereldbekerwedstrijd in Gothenberg eindigden zij met 80,45% als vierde in de Kür. Kort daarna kwalificeerden zij zich voor de FEI Wereldbekerfinale in Basel, waar de combinatie zesde werd met 78,99 procent in de Grand Prix Kür.

Bron: Horses.nl/Eurodressage