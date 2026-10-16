Deense combinatie Bjørn en Sparaday wint 3* Grand Prix in Herning

Ida Kirstine Bjørn heeft met Sparaday de 3* Grand Prix in Herning gewonnen. De Deense amazone behaalde met de negenjarige ruin 69,674%. Sparaday boekte eerder al grote successen onder zijn vorige amazone Anna Teibel Raben, met wie hij medailles won op de Europese kampioenschappen voor junioren en young riders.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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