Deense combinatie Bjørn en Sparaday wint 3* Grand Prix in Herning

Petra Trommelen
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Deense combinatie Bjørn en Sparaday wint 3* Grand Prix in Herning featured image
Sparaday hier nog onder Anna Teibel Raben Foto: FEI/Lukasz Kowalski
Door Petra Trommelen

Ida Kirstine Bjørn heeft met Sparaday de 3* Grand Prix in Herning gewonnen. De Deense amazone behaalde met de negenjarige ruin 69,674%. Sparaday boekte eerder al grote successen onder zijn vorige amazone Anna Teibel Raben, met wie hij medailles won op de Europese kampioenschappen voor junioren en young riders.


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