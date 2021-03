Grand Prix-paard Fido Dido overleden

Theodora Livanos heeft afscheid moeten nemen van Fido Dido (v. Florencio), zo meldt Eurodressage. De Griekse amazone reed de ruin, die voorheen op het hoogste niveau werd gereden door Petra van Esch, bij de young riders, maar het laatste optreden van de twee is al langer geleden. Fido Dido kreeg vorige week een ongeluk in de wei, waardoor hij geëuthanaseerd moest worden. Hij werd vijftien jaar oud.

Fido Dido werd door Van Esch zelf gefokt en maakte februari 2017 succesvol zijn Grand Prix-debuut op de VR Classics in Neumünster. In augustus van dat jaar werd hij verkocht aan de Griekse amazone.

2018

Livanos begon in 2018 met de ruin bij de junioren en won in Le Mans haar internationale debuut op dat niveau. Later dat jaar startten de twee internationaal ook bij de young riders.

Aan Eurodressage vertelde Livanos dat Fido Dido in de winter van 2018-2019 een blessure opliep, waardoor ze hem langere tijd niet heeft kunnen rijden en daarna zichzelf ook meerdere keren opnieuw blesseerde. In 2020 kreeg de amazone zelf te maken met een gezondheidsprobleem, dat haar een tijd uit het zadel hield, maar voordat ze nu weer de kans kreeg om de training op te pakken kreeg Fido Dido een ongeluk in de wei.

