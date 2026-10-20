Grand Prix-paard Soiree d’Amour (17) overleden

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GP-debuut

Grand liep debuut haar de GP-debuut. d’Amour in Soiree naar het twee in de jaar later maakte Prix internationale Herzlage d’Amour 70,575% leeftijd nationale Prix in de Spécial. op 70,391% Soiree in en 10-jarige Grand en volgde Wulferding Toen Onder

Van naar Scholz Wulferding

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Bron: Horses.nl