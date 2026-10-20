Grand Prix-paard Soiree d’Amour (17) overleden

Op 17-jarige leeftijd is Soiree d’Amour OLD (San Amour x Latimer) plotseling en onverwacht overleden. Dat heeft Carina Scholz, die de Oldenburger merrie uitbracht in de internationale Grand Prix, bekend gemaakt. Als jong paard was Soiree d’Amour uiterst succesvol onder Kira Wulferding, met onder andere goud op de Bundeschampionate en een top 5-klassering op het WK Jonge Dressuurpaarden.
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Bron: Horses.nl
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