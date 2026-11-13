Grand Prix Stuttgart: Viva Gold weer op één, Zantana RS2 over de 75% met spanning en foutjes

Rick Helmink
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Grand Prix Stuttgart: Viva Gold weer op één, Zantana RS2 over de 75% met spanning en foutjes featured image
Marieke van der Putten en Zantana RS2 OLD N.O.P. Foto: ©FEI/Pernilla Hägg
Door Rick Helmink

Om te winnen in de dressuur moet je niet alleen de beste zijn, maar de jury moet dat ook willen zien. De jury wil Marieke van der Putten en Zantana RS2 N.O.P. OLD inmiddels zeker zien. In de voor praktisch elk paard spannende Hanns Martin Schleyerhalle in Stuttgart voelde Zantana zich zichtbaar niet helemaal op haar gemak (waardoor ook dure fouten ontstonden), maar toch kwam er een score over de 75% op het bord (75,348%). Er was in de Wereldbeker Grand Prix van Stuttgart één combinatie die de jury nóg liever zag: Isabell Werth met Viva Gold OLD. Zij kreeg (ook met foutjes, spanning en een onrustige aanleuning) bijna 2,5% meer en er valt te twisten of dat terecht was. In ieder geval had Van der Putten de zaken beter voor elkaar qua algeheel beeld.


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