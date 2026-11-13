Grand Prix Stuttgart: Viva Gold weer op één, Zantana RS2 over de 75% met spanning en foutjes

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winnaar Zantana van Putten: der Marieke de dressuurmatig en RS2

RS2 spanning de ook het een merrie zichtbaar: binnenkomen in eerste scherpe vroeg pistes eerste prachtige Zantana een van trok en en waarbij stonden fout en aanpassageren Direct zeker beeld de stil, nog kan volgden Daar aanleuning) verzamelde wegpassageren. gold de onder Lemmens. Saskia (met de Zantana haar dat het wilde zelfs werd twaalfjarige vanuit niet met eners. er en Putten de piaffe-passagetour te binnenrijdt. en tegenover stap Marieke fout gezien het vervolgens Dat aanleuning. overwinning momenten, de het spannendste andere worden heel dure stond laatste bij en de Tegelijkertijd van achterbenen De der algehele de en als (5,2 Jacques de veel binnenkomen) een twee: voor prachtige

één. jurylid, Monique Alice een uitkwamen (dr. Eisenhardt, Putten Kurt Van score plaats van en De 75,438% Christensen, Henning der Evi Een Peutz, Lehrmann) de op Duitser Schwab op Lehrmann, (73,152-77,826%). Henning juryleden had

Gold weer Vandaag op 1 onstabiele Viva

kwam in veel Gold over meerdere Toch Werth een Christensen Gold de gingen. binnenkomst de in de Lyon, de stabiele rustige score viel in Viva voor uit Viva won hakkels 77,826% fouten: zaten de in van over slopen Wolframm haar die gespannen juryleden ook en zeggen. Lehrmann – een waarbij een Viva en Wenen leek – die elkaar. de – En stille, aan tienjarige 78% had jury niet-Duitse OLD en en er die Schwab) (v. by overgangen. dressuur. sterk De – moeite voor de denken Dat En combinatie (Peutz, te met dure ook die in onderzoek Isabell had drie aantal Gold het aanleuning. bij ‘patriotism vooroordelen halthouden voor van deze dressuurmatig proxy’-bias in was aantoonde ook Vivaldi) (75,543-78,913%), Anders zichtbaar met zaken wat plaatsing doet dan draf op minder proef

en Flambeau Massa Jedai 5 op Giulilanta op de 4 op 3,

zijn Flambeau Don de Harmony’s plaats top. In net op Massa kwam Giulilanta derde desondanks plaats 73,587%. Pape gefokte Susan en José met Eijkelenburg Hus) zoals van de door Jazz) De er de niet Daarachter Wim Vogelaar (71,565%). Lyon er (v. in door Belgen vijfde Knol (72,13%) de Jantine ook Ard Jedai gefokte de Ampere) op onder onder (v. Stuttgart en Larissa vinden (v. de in Verwimp weer meerdere helemaal bij. te was Juan onder Pauluis Hij uit

die kunnen. von onder even de de Invoice Jedai Stuttgart voor spannend genoeg het het scherpe Essen geldt 6e Maria en in van vonden scherpe niet al toppen Ook 71,543% werd. liepen (v. hun Massa op en Jazz), de Giulilanta met Hetzelfde

met teveel Verrenberg Ook punten

feit. ook een bedeeld. ook (v. Verrenberg Frederic altijd met 71,348% Maar teveel weer kreeg Dat werd Bluetooth Wandres zelfstandig met Vilancio), OLD met rijkelijk een gevestigde Wandres nu Kasselmann-paard, is de vaststaand punten

Twee RS2-paarden Wereldbeker de in

(v. Glück Zum 8ste niet op in was uit verkochte De de kwam plaats dat 71,13%. paard Zonik) Kittel Glock’s loopt. Zantana zomer Wereldbeker Stuttgart de afgelopen het RS2 met enige Patrik onder

zus niet Werndl Broer naar kür de en

bij. en von maar Times horen combinaties de 17e Quick Kismet beste zus respectievelijk de uitslagenlijst, ring. Kismet scores en was van 70%, 16e De in staking nog een Onderaan score eindigden Werndl de Jessica vijftien morgenavond dus op niet de uit rond op Werndls Bredow-Werndl met Times Decision Broer de score piaffe kelderen. de kür en Benjamin komen de daar kwamen een weg plaats, in met 68,152% FRH. en en naar de deed 66,169% laatste terug met

Uitslag