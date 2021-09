Grand Prix Waregem: Patrick van der Meer scoort met Sephora S

In de Grand Prix van CDI Waregem was Patrick van der Meer vandaag goed op dreef. Hij reed Sephora S (v. Sir Donnerhall II) naar 69,043% en bemachtigde daarmee de tweede plaats. Een knap vervolg voor het duo dat onlangs op de K&U wedstrijd in Tolbert met een nieuw persoonlijk record de Grand Prix won met de B-kaderscore van 73,406%.