Graves en Verdades winnen ook WB-kür, Perry-Glas zeker van finaleticket

Donderdag won ze al de WB-Grand Prix in Wellington met ruim tachtig procent en vrijdag was Laura Graves in de wereldbeker-kür opnieuw de beste. De amazone kreeg 84,535% voor haar optreden met de zeventienjarige Verdades en dat was genoeg om haar landgenote Kasey Perry-Glass met Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) voor te blijven. Perry-Glas stelde met deze tweede plek haar ticket voor de finale veilig, zij mag in ieder geval naar Gothenburg.

Het lukte niet alleen Graves om dik boven de tachtig procent te scoren in de kür, de hele top drie, waarin Adrienne Lyle de derde plaats opeiste met Salvino (v. Sandro Hit), kwam op 80+-scores uit.

Kippenvel

“Omdat ik vorige week ook al gestart was, dacht ik dat hij wat vermoeider kon zijn, maar hij had eigenlijk meer energie dan ik een tijd heb gevoeld. Dat is goed voor hem. In het losrijden hoefde ik hem alleen maar ontspannen te houden”, zei Perry-Glas na afloop. “Het was een geweldige proef. Ik kwam huilend de ring uit. Het was een van die proeven die me kippenvel bezorgden en die me doen beseffen hoe gelukkig ik ben met zo’n paard.” Met 83,875% zat Perry-Glas haar Tryon-teamgenote dicht op de hielen en bij een jurylid stond ze zelfs boven Graves.

Goed voorbereid

Graves, die tot nu toe twee keer boven Isabell Werth eindigde met Verdades, wil zich extra goed voorbereiden voor de finale: “Ik denk dat mijn paard meer dan eens heeft laten zien dat hij beter kan gaan dan haar merrie (Weihegold Old, red). Maar waar Isabell haar proeven zo ontzettend goed voorbereidt en zo precies rijdt, daar ben ik zelf soms wat slordig met mijn huiswerk. En de komende weken zorg ik dat ik dat ook voor elkaar heb.”

Derde finale-plek

Lyle en Salvino kregen 80,160% van de jury, waarmee ze hun één-na-hoogste score ooit haalden. Daarmee heeft het duo mogelijk het derde finale-ticket voor de Amerikanen voor Gothenburg binnengehaald.

Bron: Dressagenews