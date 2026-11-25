Raphael Netz heeft aangekondigd dat zijn internationale Grand Prix-paard Great Escape Camelot (Johnson x Turbo Magic, fokker C.C. Kerssens-Rademaker) met sportief pensioen gaat. De Duitse ruiter en de vijftienjarige KWPN-ruin beleefden dit jaar hun absolute hoogtepunt op de Wereldkampioenschappen in Aken, waar ze met het Duitse team goud wonnen en individueel twee persoonlijke records vestigden. In de Kür op muziek eindigden ze met 80,946% op de achtste plaats. Daar, in Aken, wist Netz dat het tijd was om afscheid te nemen.
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