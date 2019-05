Gribaldi-zoon wint beide proeven Nürnberger Burg-Pokal

De Gribaldi-zoon Meggle's Grimani won dit weekend met Matthias Bouten zowel de inloopproef en de kwalificatieproef van de Nürnberger Burg-Pokal op CDI Mannheim. Ook de tweede positie bleef beide dagen gelijk. Deze was voor Dorothee Schneider met de Lord Loxley-zoon Lord Fittipaldi M.

In 2013 werd de zoon van Gribaldi goedgekeurd voor de Trakehner dekdienst. Hij komt uit dezelfde moederlijn als het Internationaal Grand Prix-paard Grand Passion. In de inloopproef behaalde het 72,244% en in de kwalificatieproef 74,366%.

Schneider

Dorothee Schneider zadelde voor de Nürnberger Burg-Pokal de bij drie stamboeken goedgekeurde Lord Fittipaldi M. De hengst liep in de inloopproef naar 72,122% en 74,024%. De hengst is in eigendom van Gestüt Fohlenhof.

Met haar andere troef Fürst Magic werd ze in de inloopproef achtste. In de kwalificatieproef steeg de achtjarige goedgekeurde zoon van Fürstenball naar de vijfde plaats met 71,341%.

Stijger

Thomas Wagner werd gisteren nog negende met de Soliman de Hus-zoon Soul Men met 68,902%. Vandaag steeg het duo naar een derde plaats met 72,634%.

Constant op de vierde plaats eindigde Victoria Max-Theurer met de Vitalis-zoon Valparaiso. Deze hengst liep mee op het WK voor Jonge Dressuurpaarden vorig jaar onder Wolfgang Himsl. Door een zege in de kleine finale behaalde hij een ticket voor de grote finale. Inmiddels heeft Victoria de teugels overgenomen van de bij Westfalen goedgekeurde hengst.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl