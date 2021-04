Groen licht voor CDI Exloo in mei

De organisatoren in Exloo melden verheugd dat er na nauwe samenwerking met onder andere de Gemeente Borger-Odoorn toestemming is vergeven om het geplande CDI Exloo (5-9 mei) doorgang te laten vinden op de Drentse Hondsrug.



“Deze wedstrijd zal een belangrijk moment worden voor de internationale maar natuurlijk ook Nederlandse topsporters om zich te kwalificeren voor onder andere de Olympische Spelen en Europese kampioenschappen”, zegt de organisatie.

Veel belangstelling

“De belangstelling vanuit de Nederlandse topsporters is enorm maar ook vele buitenlandse deelnemers weten de weg naar Exloo weer te vinden. Zij verheugen zich erop om weer van start te kunnen gaan in Exloo om daar belangrijke resultaten te kunnen neerzetten die ze nodig hebben voor uitzending naar de Olympische Spelen of voor deelname aan Europese Kampioenschappen.”

Gehele Nederlandse top

“Op 5 en 6 mei zal onder andere de gehele Nederlandse dressuurtop aan de start komen, ook de deelnemers in de groep U25 en de Young Riders zullen dan actief zijn in Exloo. Op 8 en 9 mei gaat het programma verder met de Pony’s, Children en Junioren.”

Geen publiek, wel CMH

De wedstrijd zal zonder publiek, onder strenge veiligheids- en toegangsmaatregelen, worden verreden. De wedstrijden zullen live te volgen zijn via ClipMyHorse.tv.

