Groot-Britannië met ijzersterk dressuurteam naar EK Riesenbeck

Op het Europees kampioenschap in Riesenbeck gaat de eerste directe strijd tussen Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera en Charlotte Fry met Glamourdale plaatsvinden. Maar Groot-Brittannië heeft nog drie ijzersterke ijzers in het vuur: Charlotte Dujardin met Imhotep, Carl Hester met Fame en Gareth Hughes met Briolinca. Er moet met dit team wel iets heel geks gebeuren, wil Groot-Britannië geen medaille in de wacht slepen. Wellicht kunnen ze het zelfs Duitsland nog wel eens heel moeilijk gaan maken.

Wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) liep dit seizoen drie wedstrijden en scoorde in de Grand Prix alle drie de keren dicht bij de 80%, maar ging daar net niet overheen. Op het WK vorig jaar ging hij daar met 80,839% wel overheen. Dalera scoorde daarentegen vaker dik over de 80%, met zelfs 84,379% als personal best.

Dujardin

Charlotte Dujardin maakte na de geboorte van haar dochter Isabella Rose een ijzersterk rentree met Imhotep (Everdale x Vivaldi). In Wellington zette ze met 80,196% een nieuw PR neer en stelde ook op CHIO Aken met 79,782% alles behalve teleur.

Hester en Hughes

Carl Hester heeft er met Fame (Bordeaux x Rhodium) pas drie internationale starts op zitten, maar scoorde alle drie de keren dik boven de 75%. Maar ook Gareth Hughes heeft al bewezen voor verrassingen te kunnen zorgen, gezien zijn vijfde plaats in de kür op het WK in Herning. Ze scoorden al regelmatig tussen de 76% en 79% in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl