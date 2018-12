Groots emotioneel afscheid Unee BB in Frankfurt

Op het internationale Festhallen Reitturnier in Frankfurt heeft Unee BB zaterdagavond een groots afscheid van de sport genomen. Na een korte samenvatting van zijn levensloop verscheen de zwarte hengst met Jessica von Bredow-Werndl nog een keer in de ring voor een optreden.

Na afloop van zijn kür knielt de hengst zelf ook nog eenmaal voor zijn publiek, waarna een geëmotioneerde Von Bredow de hengst en zijn eigenaresse Beatrice Bürchler-Keller, bedankt.

Carrière

In 2012 nam Von Bredow-Werndl de teugels over van de toen elf jaar oude hengst en begon hun gezamenlijke internationale carrière. Vier jaar lang behoorden ze tot het Duitse Olympische team, bijna drie jaar behoorden ze tot de top tien in de dressuurwereldranglijst. Vier keer kwalificeerden ze zich voor de wereldbekerfinale, drie keer eindigden ze op de derde plaats. In 2015 wonnen ze brons bij het Duitse team op de Europese kampioenschappen in Aken.

Pensioen in Aubenhausen

Het duo haalde bijna zeventig internationale GP-klasseringen. Het meest recente succes was de overwinning in de kür op de Wiesbadener Pfingstturnier in mei. De Gribaldi-zoon is ook succesvol in de fokkerij: in 2015 werd hij op de Stuttgart German Masters tot Masterhengst gekeurd. Unee mag nu van zijn welverdiende pensioen gaan genieten op het landgoed van de familie Werndl in Aubenhausen.

Bron: Horses.nl/FN