Günter Seidel en Equirelle winnen CDI3* Grand Prix Special Thermal

Günter Seidel heeft op CDI3* Thermal de Grand Prix Special gewonnen met de door A.P. de Wit gefokte KWPN-merrie Equirelle (Florett As x Donnerhall). De twaalfjarige merrie, die in Nederland tot de Grand Prix werd opgeleid door Kyra Klinkers, kwam in de Special uit op een score van 71,490%. De wereldbeker-kür werd gewonnen door Jan Ebeling en Status Royal OLD (Statesman x Rubin Royal).

Equirelle liep inmiddels een kleine drie jaar geleden haar eerste internationale Grand Prix met Seidel in het zadel. Begin dit jaar won de merrie de CDI4* kür in Wellington en in april won ze twee proeven op CDI3* Sacramento. In november rijdt Seidel de merrie in Thermal, daarna neemt het duo deel in Wellington.

In de wereldbeker-kür bleven topscores uit. Jan Ebeling zette met Status Royal OLD de hoogste score van 71,065% neer.

Bron: Eurodressage/Horses.nl