Günter Seidel wint met KWPN’er Equirelle GP Rancho Murieta

Gisteren schreef de Amerikaan Günter Seidel met de KWPN'er Equirelle W (v. Florett As) de CDI3* Grand Prix in Rancho Murieta op zijn naam. De combinatie kreeg voor hun proef een score van 70.413% en dit betekende een persoonlijk record. De wedstrijd in Rancho Murieta was het eerste internationale dressuurconcours dit jaar in Californië.

Vier van de vijf juryleden waren het met elkaar eens dat Seidel als winnaar uit de bus kwam. Het jurylid bij M gaf bijna twee procent meer aan Mette Rosencrantz, die op de tweede plaats eindigde met de 15-jarige Oldenburger Dzeko (v. Dimaggio).

Drie Olympische Spelen

In het verleden was Günter Seidel op het hoogste niveau succesvol met Nikolaus (v. Weinberg) en Graf George (v. Graphit). Hij deed mee aan de Olympische Spelen in 1996 in Atlanta. In 2000 was hij van de partij bij de Olympische Spelen in Sydney en in 2004 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Athene.

Kyra Klinkers

Als zevenjarigen werd Equirelle W op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo uitgebracht door Kyra Klinkers. In de finale eindigden ze op de achtste plaats met een score van 73.844%. In 2018 reed ze in Lier de ring binnen met de merrie. De combinatie reed in de Intermediaire I kür op muziek naar een score van 69.100%. Daarna nam Günter de teugels over.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Dressage-News