Hagen: ook Grand Prix Special voor Jovian

Dit jaar vinden de Wereldkampioenschappen plaats in Herning: voor veel ruiters het doel van het outdoor seizoen. Zo ook voor Andres Helgstrand. Hij sloeg de Deense kampioenschappen bewust over met Jovian (v. Apache) en bracht daar alleen Queenspark Wendy (v. Sezuan) aan start. Wel nam hij beide paarden mee naar Hagen waar hij gister al met Jovian de Grand Prix won en met Queenspark Wendy de tweede plaats bezette. De merrie geniet ondertussen alweer van haar grote grasvelden maar Jovian mocht vandaag nog een keer aan de bak. Dit was zeker niet onverdienstelijk want met 76.319% waren zij wederom goed voor de overwinning.

Binnenkomen kan de combinatie als geen ander en de score bleef tijdens het eerste gedeelte geruime tijd rond 86% hangen. Helaas ging het appuyeren in de eerste draftour compleet de mist in en kwamen er fikse onvoldoendes voor dit dubbeltellende onderdeel. Het mag de achtjarige Apache zoon vergeven worden want de rest van de proef was hij keurig bij de les. Met algemeen hoge cijfers kwam de totaalscore in de Special uit op dik 76%.

Ruoste en Bachmann Andersen

De Finse Henri Ruoste mocht zich met Rossetti (v. Romanov) als tweede opstellen. Met een percentage van 75.553% reed de combinatie een hele solide proef waar geen grote fouten werden gemaakt. Het jurylid bij C had de combinatie dan ook liever boven Helgstrand zien eindigen. Daniel Bachmann Andersen en Zippo M.I. (v. Blue Hors Zack) eindigde nipt voor Laura Tomlinson met Fallatijn (v. Vivaldi) op de derde plaats. De pirouettes, een dubbel tellend onderdeel, gingen niet geheel volgens plan wat de score aardig drukte. De totaalscore kwam uit op 73.617%.

