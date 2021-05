Halfbroer Vaderland grijpt net naast zege in Prix St. Georges

De door wijlen Piet Crum gefokte Impressive VDC (Charmeur x Krack C), de halfbroer van Reesinks Vaderland, is op het Britse CDI Wellington op de tweede plaats geëindigd in de Prix St. Georges. De KWPN'er behaalde met Sarah Millis in het zadel 73,627%, exact dezelfde score als winnaar Nikolas Kröncke met de Hannoveraanse hengst Flanell (Fidertanz I x De Niro). Op basis van de ex aequo-regeling moest Millis genoegen nemen met de tweede prijs.

Impressive VDC scoorde vooral met de galoptour en ontving achten voor de halve pirouette naar rechts en de series om de drie en vier. Voor de halve pirouette naar links werd zelfs een 8,5 genoteerd. Het Nieuw-Zeelandse jurylid Mary A. Robins zag in Millis en Impressive VDC de winnaars, maar haar collega’s Isobel Wessels en Susanne Baarup plaatsen Kröncke en Flanell aan kop.

Zege voor Kröncke en Flanell

Kröncke verhuisde eind vorig jaar samen met zijn vrouw Kathleen Kröncke-Keller naar Groot-Brittannië. De ruiter vertegenwoordigd zijn thuisland Duitsland nog wel. In Wellington bracht hij de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Flanell aan start. Het fokproduct van Burkhard Wahler (van Klosterhof Medingen) maakte veel indruk in de drafreprise, waarvoor hij een hele reeks aan achten kreeg.

Geslaagd internationaal debuut Emma Blundell

De top drie van de Prix St. Georges werd compleet gemaakt door Emma Blundell, die in Wellington haar internationale debuut maakte. De amazone, vooral bekend als de vrouw achter stoeterij Mount St. John, bracht Mount St. John VIP (Vivaldi x Donnerhall) aan start. De merrie, die door Charlotte Dujardin werd opgeleid en uitgebracht tot en met de Lichte Tour (met drie overwinningen op CDI Keysoe 2019), liep naar 70,981%. Die score werd behoorlijk gedrukt door een fout in het programma, waardoor Blundell 2% verloor.

Pavo Cup-kampioene Ivoli-E naar ruim 65%

Ivoli-E maakte met haar ruiter Luke Baber Davies haar internationale debuut in de Lichte Tour. De merrie won in Nederland op vierjarige leeftijd de Pavo Cup en werd in 2018 tweede in de finale van de Subli Cup. Ivoli-E scoorde een hele reeks aan zevens, maar kreeg ook enkele dure onvoldoendes op het protocol. Vooral in het stapgedeelte gingen er veel punten verloren. Met 65,833% kwam de combinatie niet in de buurt van de prijzen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl