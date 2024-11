Handel in absolute topdressuurpaarden draait als een tierelier

Na de verkoop van aankomend top-Grand Prix-paard Times Kismet aan sponsoren van Jessica von Bredow Werndl en wereldtoppers Imhotep (aan Diana Porsche) en Vita di Lusso (aan Selina Söder) werd eind vorige week duidelijk dat ook Flore De Winnes Flynn FRH (v. Fahrenheit) naar de jonge Zwitserse amazone Tallulah Lynn Nater gaat. En er komen naar verluidt nog meer van dergelijke verkopen, gemoeid met prijzen met zes nullen, aan.

Amerikanen zijn nog naarstig op zoek naar topdressuurpaarden om op de Olympische Spelen in eigen land een beter figuur te slaan dan op de Spelen in Parijs, waar het zilveren team van 2021 met een uitslag in letters onderaan de uitslagenlijst van de landenwedstrijd kwam te staan.

