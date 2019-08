Hannoveraanse hengst Rassolini FRH met pensioen

De 16-jarige Hannoveraanse hengst Rassolini FRH is teruggetrokken uit de wedstrijdsport en vertrekt naar Peridot Equestrian, de stal van de Amerikaanse Young Rider Katherine Mathews, waar hij voor de dekdienst ingezet zal worden.

Rassolini is gefokt door Horst Hofmann en is een dochter van Rubioso N uit Sweetheart (v. Silvano N). Aanvankelijk werd hij gestart door Klarissa-Alexandra Liss, die hem als 3-jarige naar een 8e plaats reed op het Bundeschampionat van 2006. Rassolini, in eigendom van Detlef Ruddat en sinds 2008 in het bezit van Kathrin Meyer zu Strohen, nam in 2008 deel aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden in Verden en aan de finale van het Bundeschampionat in Warendorf. Hier eindigde hij op beide evenementen als vierde.

Succesvolle combinatie

In 2010 wonnen ze de finale voor Prix St. Georges-paarden van de Nurnberger Burgpokal op de CDI-W Frankfurt. In juni 2012 maakte de combinatie hun nationale Intermediaire II-debuut in Isernhagen.

In december 2013 heeft een syndicaat van 10 investeerders, waaronder Ann Romney, Beth Meyer en Amy Ebeling, Rassolini aangekocht voor Jan Ebeling met het oog op de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. De in Duitsland geboren, maar inmiddels al jaren in Amerika wonende, Jan Ebeling deed in 2012 ook al mee aan de Olympische Spelen in London met zijn troef Rafalca (v. Argentinus). Het drietal met de bijnaam ‘Three Amigos’ bezit tevens de merrie Rafalca.

Jan Ebeling en Rassolini maakten hun internationale Grand Prix-debuut in 2014, maar het lukte hun niet om de 70%-score in een CDI Grand Prix-klasse te halen. Ebeling nam voor het laatst deel aan de CDI Del Mar in april 2017.

Young Rider

In januari 2018 werd het paard verkocht aan Christina Morgan voor Young Rider Christian Simonson. Hij nam deel aan de North American Junior Riders Championships met Herzkonig (His Highness x Weltmeyer) in 2016 en 2017. Het nieuwe duo maakte hun CDI-debuut in maart 2018 en nam datzelfde jaar deel aan de North American Young Riders Championships. Hier eindigden ze als zesde in de race om de zilverenmedaille, maar werden ze individueel uitgeschakeld. In 2019 kwamen ze nog één keer aan de start op het CDI in Wellington, waarna het paard zich verwondde.

Hartverscheurend

Onlangs maakte Christian Simonson bekend dat Rassolini is verhuisd naar zijn nieuwe adres in Californië. “Rasso is al 18 geweldige maanden mijn partner. In die tijd heeft dit bijzondere paard me veel over dressuur en wat er nodig is om zo’n ongelooflijke hengst te rijden. We hebben samen veel succes en verdriet beleefd en een van onze overwinningen is onze zilveren NAYC medaille”, aldus Simonson. “Na de enorme inspanningen om hem te laten herstellen van zijn blessure, hebben we de hartverscheurende beslissing genomen om hem naar een prachtig nieuw thuis in Peridot Equestrian te laten gaan waar hij een geweldig en gelukkig leven zal hebben en ik kan hem bezoeken als ik terugkom in Californië.”

Bron: Horses.nl