Hannoveraanse premiehengst JJ Rayban naar Amerika

Hannell Dressage Stable heeft de dertienjarige JJ RayBan (Rascalino x Londonderry) naar Amerika verkocht. Nieuwe eigenaar van de door eerder Jan Brink gereden Hannoveraanse premiehengst is Trina Gilchrist in Texas.

JJ RayBan werd op de hengstenkeuring in Hannover geprimeerd en verdiende ook zijn goedkeuring in Zweden. Daar won hij de verrichtingstest. Op de Zweedse kampioenschappen reed Jan Brink de vos zowel bij vijf- als de zesjarigen naar de overwinning. Na koliek en een liesbreuk werd JJ Rayban in 2013 gecastreerd.

Lichte Tour