Hans Peter Minderhoud en Glock’s Massimo slaan dubbelslag op Indoor Friesland

Na de bronzen medaille vorige maand op het WK Jonge Dressuurpaarden hebben Hans Peter Minderhoud en Glock's Massimo (Glock’s Toto Jr. x Bretton Woods) op Indoor Friesland een succesvol debuut gemaakt in de internationale Lichte Tour. Na de overwinning vrijdag in de Prix St. Georges ging de combinatie vandaag in de kür op muziek op herhaling: deze sloten ze af met de winnende score van 76,833%.

De gehele top drie in de kür was hetzelfde als in de Prix St. Georges. Marten Luiten reed Johnny (Johnson TN x World Magic) naar een kürscore van 75,250%. Dinja van Liere en de hengst McLaren (Morricone x Sir Donnerhall) werden derde met 74,459%.

MEER NIEUWS VOLGT

Uitslag

Bron: Horses.nl