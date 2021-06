Hans Peter Minderhoud en Glock’s Zonik bovenaan met 76,065%

Bij hun debuut drie weken geleden in Compiègne slopen er voor een hele hoge score nog teveel foutjes in maar vandaag lieten Hans Peter Minderhoud en Glock's Zonik (Blue Hors Zack x Romanov) zien waarom ze op de Olympische longlist van bondscoach Alex van Silfhout staan. Met een fraaie proef en een hele royale Olympisch kaderscore van 76,065% won de nog prille combinatie de Grand Prix op CDI Le Mans.

De scores varieerden van 73,587% van het Franse jurylid Bernard Maurel tot 78,804% van het Spaanse jurylid Mariano Santos Redondo. Er stonden veel 7-ens, 7,5-en en 8-en op het protocol en 9-ens voor de uitgestrekte galop, de pirouette naar rechts en de houding en zit van Minderhoud.

Tokio

Met de in Compiègne en vandaag in Le Mans behaalde scores heeft het duo nu de twee benodigde MER-scores (Minimum Eligibility Score = 66%) behaald, zodat Zonik in aanmerking kan komen voor Tokio. Een lekkere positie voor Minderhoud die Glock’s Dream Boy (Vivaldi x Ferro), zijn eerste keus voor de Spelen in Tokio, ook heel goed in vorm heeft.

Zweistra derde

Henri Ruste reed zijn springgefokte Kontestro DB (v. Contendro) met 74,174% naar de tweede plaats en Thamar Zweistra maakte de top drie compleet. Haar proef met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) werd beloond met 71,717%.

Bekijk hier een deel van de proef van Minderhoud en Zonik:

