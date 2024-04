Hans Peter Minderhoud en Toto Jr maken debuut op CDI Tolbert

Nadat Hans Peter Minderhoud Glock's Toto Jr (Totilas x Desperados) vorige week als traingingspaard mee had genomen naar CDI Aken, staat nu hun wedstrijddebuut gepland. Dat wordt volgende week op CDI Tolbert, dat van 11 tot en met 14 april verreden wordt.

De Grand Prix wordt verreden op vrijdag 12 april. Als tweede proef heeft Minderhoud met de hengst, die in juni 2021 op CHIO Rotterdam onder Edward Gal zijn laatste wedstrijd liep, gekozen voor de Spécial. Die rubriek wordt op zondag 14 april verreden. Naast Toto Jr. komt Minderhoud ook aan de start met Invictus (v. Jack Sparrow).

Longlist combinaties

Van de Nederlandse combinaties die op de Olympische longlist staan, rijdt verder Marlies van Baalen in Tolbert. Van haar twee longlist-paarden neemt ze Go Legend (v. Totilas) mee.

Debuut Glock’s Flavio

Naast het debuut van Toto Jr. met Minderhoud maakt in Tolbert nog een Glock-paard zijn debuut. Dat is de Glock’s Flavio (v. Fidertanz) met Glock-stalruiter Ruben Mengual Reig. Deze combinatie, die voor Spanje uitkomt, debuteerde eind vorig jaar succesvol in de Nederlandse Subtop. Na twee overwinningen in de Intermédiaire II scoorde het duo afgelopen februari 72,564% in hun eerste Grand Prix U25. In Tolbert maakt de 12-jarige hengst met Mengual zijn internationale debuut in de U25.

Bron: Horses.nl