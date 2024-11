Hans Peter Minderhoud: ‘Heel tevreden voor de eerste keer op een groot indoorconcours’

Glock’s Toto Jr. is zo bekend dat je bijna zou vergeten dat hij nog helemaal niet zoveel concourservaring heeft. Zo was de dertienjarige hengst nog nooit op een groot indoorconcours. Lyon was afgelopen weekend de vuurdoop en voor Hans Peter Minderhoud een zeer succesvolle. Met 80,04% werd Minderhoud vierde in de Wereldbeker-Kür, de eerste keer dat Minderhoud die Kür (gemaakt voor Parijs) reed. “Ik was heel blij met hoe hij door de proeven liep. De Kür was nog beter dan de Grand Prix, maar overall was ik sowieso heel tevreden met hoe het ging en hoe hij liep.”

Een indoorconcours zo groot als Equita Lyon zag de hengst nog nooit. De hengstencompetitie en de Black Magic-presentatie op de KWPN Hengstenkeuring in 2019 komen misschien nog het dichtst bij zo’n ervaring in de buurt. “Maar dat is natuurlijk al hartstikke lang geleden”, zegt Hans Peter Minderhoud. “Daarom was ik heel blij met hoe hij het deed in Lyon, binnen lijkt hij nog geconcentreerder dan buiten. Toen ik de startlijst van de Grand Prix zag, dacht ik even: shit.”

