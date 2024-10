Hans Peter Minderhoud: ‘Het was een pittig rondje’

In de Lichte Tour op Indoor Friesland was er een Nederlandse topdrie die allen ruim de 70% grens wisten te passeren. Hans Peter Minderhoud en Glock's Massimo (Glock’s Toto Jr. x Bretton Woods) behaalden een score van 72.843% in de Prix St. Georges en daarmee won de bronzen combinatie van het WK voor zevenjarige dressuurpaarden.

De tweede en derde plaats waren voor twee ware Indoor Friesland ambassadeurs. Tweede werd de jarige Marten Luiten. Marten reed de elfjarige ruin Johnny (Johnson TN x World Magic) naar een score van 71.667%. De derde plaats was voor Dinja van Liere en zevenjarige KWPN hengst McLaren (Morricone x Sir Donnerhall). Van Liere en McLaren behaalden slechts een fractie minder: 71.666%.

Hoogtepunten

Hans Peter vertelt aan Indoor Friesland: “Het was een pittig rondje, Massimo vond het best spannend en had dan ook een paar kleine schrikmomentjes, maar verder sloeg hij zich er goed doorheen. Hoogtepunten waren het hele drafgedeelte, de series en de stap. Eigenlijk was buiten de schrikmomentjes alles goed.”

Bevalt goed in Leeuwarden

“Ik ben nu voor de tweede keer in drie jaar hier in Leeuwarden en dat bevalt me goed. Indoor Friesland is een leuke wedstrijd in een mooie hal en alles is goed geregeld. Veel ruimte, goede stallen, goed hotel, veel losrijmogelijkheden, gewoon prima. Daarnaast vond ik het een goede ervaring voor Massimo om hier te rijden. Hij heeft een keer een Subtopwedstrijdje indoor gereden, maar verder alleen maar outdoor.”

“Ik ben heel blij met hem. Hij is natuurlijk bloedmooi en heeft een mooie manier van lopen. Hij is lichtvoetig en heeft drie goede gangen. Hij is geen machohengst, maar juist heel elegant en hij heeft veel looplust.”

Fokster Marjan van Cortenberghe

De winnende rit van Hans Peter en Glock’s Massimo werd onder andere live bekeken door de fokster van Massimo, Marjan van Cortenberghe, die speciaal voor het duo naar Leeuwarden was gekomen. Van Corthenberge vertelt: “Ik ben onwijs trots op Massimo. Hoe hij in een hal als deze in de rondte reed, super stoer. Als fokster kijk je toch anders naar een proef. Ik vond het heel spannend, want volgens mij was dit de eerste keer dat hij in een indrukwekkende hal als deze liep. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik ben heel erg blij dat hij bij Glock terecht is gekomen, anders had hij hier niet gelopen.”

Volle broer en halfzus

“Massimo is het eerste veulen van zijn moeder die ik als jong paard gekocht had. Ik wist dat het een hele goede lijn was en had dan ook vertrouwen in de combinatie, maar dat het zo goed uit zou pakken… Ik heb nog een keer met Toto jr. gedekt en heb de volle broer van Massimo nog in mijn bezit. Daar ben ik heel zuinig op en als hij tweeëneenhalf is, gaan we eens kijken wat daar verder mee te doen. Ik heb ook nog een halfzus van Massimo in eigendom. Zij staat bij Van Baalen Farms in de opfok. De moeder is vorig jaar helaas overleden. Haar dochter van vijf moet nu de opvolgster van deze mooie lijn worden. Ik ben met gemiddeld twee veulens per jaar maar een kleine fokster, maar geniet er wel van, dit soort dingen als vandaag vind ik geweldig.”

