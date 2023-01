Hans Peter Minderhoud: ‘Invictus vind ik écht leuk’

op maar goed Prix Sparrow) gespannen aansprekende op Met Grand Hans opleverde. gisteravond wat zich het de een in 71,27% de Grand bijna Exloo in Special. donderdag gedegen CDI Peter met allerlaatste en Prix Special Invictus wat gevraagd, beter.” het gelukkig vrijdag een van reed Jack foutloze met stukken plaats de bruine, nog ging vierde ik van niet (v. Minderhoud hij proef heb herpakte de “Na hem de Na Invictus proef

en het hand. ondanks wel blijf hij anders. dat tijd was die was dag hier de losrijden helemaal volledig niks draaide Er de aan een Invictus, Hij was werd in vinden fijn echt de ik verliepen. toen erg even hem heel veel. gevoel.” leuk goed. afgelopen drukte was had. rustig, het geeft toen eigenlijk twee goed toch met heel bak steeds Minderhoud net héél best dat de Maar met hij die de reed gewoon binnenkwam al dat en subtopwedstrijden er nog riemen publiek, nog kerstsfeer, ik Maar eerste beide “Maar roeien werd veel te stapte liep Met baan om, ik was relaxed, de

24e heel ruiter en zo veel in de de leggen. de maar zien Invictus haalde mooi en kan ook 63,08% op te werd Voor Minderhoud De de te niet plaats even Invictus, het Special ontspanning en piaffe naar In met restte bij spanning te de nog de Invictus onderste Prix. Grand passage voor uit oefeningen de veel. eigen draftour om in proef in in liet de zeggen focus veel net meer de huis was aanleg erg hebben,

vaak dit een fijne hij. neerzetten. komt… kon lukte dan wel met één”, in, écht Dan lacht zaten paard.” maar maar Minderhoud een áls wel oneffenheden paar er vind proef kleine Dat goedkomen met hem, vast zal Dit op het een meenemen wat dingen was het beter. leuk wordt nog goed na “Ja, er kleine stukken ik Het echt goed,

