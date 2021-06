Hans Peter Minderhoud met Glock’s Zonik naar winst in Kür met dik 80%

Afgelopen donderdag schreef Hans Peter Minderhoud de Grand Prix in Le Mans op zijn naam met de goedgekeurde hengst Glock's Zonik (Blue Hors Zack x Romanov). Hierbij behaalden ze een score van 76,065%. Zojuist pakte de combinatie nogmaals de winst in Le Mans. Dit keer in de Grand Prix kür op muziek. Het paar won met 80.425%.