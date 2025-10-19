Hans Peter Minderhoud schrijft ook kür op muziek op naam met My Toto op Indoor Friesland

Hans Peter Minderhoud met My Toto. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hans Peter Minderhoud stuurde My Toto (Glock's Toto Jr. x Voice) zojuist naar 76.670% in de Inter I kür op muziek op Indoor Friesland. Hiermee nam hij, net zoals eerder deze week in de Prix st. Georges, de overwinning mee naar huis. De tweede plaats ging naar Marieke van der Putten met About You Rs2 (AC-DC x Estobar) en Danielle Heijkoop maakte het podium met Mac Toto Usb (Glock's Toto jr x Jazz) compleet.

Door Maud de Bruijn

Hans Peter Minderhoud bleef met de 8-jarige ruin bijna een procent voor op Marieke van der Putten en de hengst About You Rs2. Het duo zag een score van 75.770% op het scorebord verschijnen. Danielle Heijkoop scoorde 74.230% met Mac Toto Usb, wat goed genoeg was voor de derde plaats.

Dinja van Liere en Kris de Vries

Dinja van Liere scoorde 73.440% met McLaren N.O.P.T. (Morricone x Sir Donnerhall) en werd daarmee vierde. Kris de Vries, de voormalige stal-amazone van Dinja van Liere, bemachtigde de vijfde plaats met Lexington (Dark Pleasure x Patijn). De combinatie behaalde 73.310%.

Bron: Horses.nl

