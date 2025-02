Hans Peter Minderhoud tweemaal op het podium in Doha

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud kan terugkijken op een succesvolle vijfsterren wedstrijd in het prachtige hippische centrum Al Shaqab in Doha. De ruiter van TeamNL werd met de hengst Glock´s Toto jr. (v. Totilas) tweede in de kür op muziek en derde in de Grand Prix. Dinja van Liere reed de dertienjarige ruin Hartsuijker (v. Johnson) in beide proeven naar de vierde plaats.

Minderhoud kreeg zaterdagmiddag een mooie score van 79.190% in een fijn gereden kür op muziek waarin zijn dertienjarige hengst overtuigend door de oefeningen liep met een mooie houding en kracht. Het optreden was overtuigend, maar ze konden niet op tegen de uitstraling van de negenjarige merrie Maxima Bella (v. Millennium) en de Poolse amazone Sandra Sysojeva.

Van Liere tweemaal vierde

De combinatie won ook de Grand Prix op vrijdag. Daarin eindige Minderhoud met Glock’s Toto jr. op de derde plaats. De Zweed Patrik Kittel werd toen tweede. In de kür op muziek hield Minderhoud de Zweedse routinier achter zich. Dinja van Liere was naar het vijfsterren concours in het prachtige Al Shaqab gevlogen met haar ruin Hartsuijker. Ze verdiende met de vierde plaats in zowel de Grand Prix als de Kür de nodige euro’s van hoofdsponsor Longines.

Gerdine Maree was de derde amazone van TeamNL in Doha. Met haar Dream Boy-zoon Holiday eindige ze op de plaatsen 12 (Grand Prix) en 11 (kür).

Uitslag Grand Prix

Uitslag kür op muziek

Bron: Persbericht