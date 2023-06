Hans Peter Minderhoud wint internationaal debuut met Glock’s Taminiau

Op CDI Geesteren loopt Glock's Taminiau (v. Toto jr) zijn eerste internationale concours. De hengst, die eerder onder andere succesvol was in de hengstencompetitie, won direct bij zijn debuut onder Hans Peter Minderhoud. Met 73,088% (71,176-74,706%) was er een overtuigende score.

De tweede plaats was ook voor een hengst: Dante US (v. Dante Weltino) liep naar 72,99% onder Diederik van Silfhout. Daphne van Peperstraten kwam met Hotmail V (v. Apache) op de derde plaats terecht met 71,961%. Ook over de 70% gingen Quinty Vossers met Inferno (70,931%) en Renate van Uytert met In Style (70%).

Uitslag

Bron: Horses.nl