Hans Peter Minderhoud wint PSG Indoor Friesland: ‘My Toto had nog nooit een indoor concours gelopen’

Ook voor senioren is Indoor Friesland 2025 begonnen. De Kielstra Kraanverhuur Prix was voor hen de eerste gelegenheid om aan de start te komen, een Prix St. Georges rubriek in de CDI1*. Was de buitenlandse concurrentie bij de jeugdrubrieken vandaag nog te sterk, in deze rubriek was het oranje boven. De gehele top drie bestond uit Nederlandse combinaties met Hans Peter Minderhoud voorop. In het zadel van de achtjarige ruin My Toto (v. Glock’s Toto jr.) scoorde hij 71,35%.

Petra Trommelen Door

Er werd sterk gereden en de gehele top zes behaalde dan ook meer dan 70 procent. Tweede werden Daniëlle Heikoop en de achtjarige ruin Mac Toto USB (v. Glock’s Toto jr.). Het duo scoorde 71,26%. De derde plaats was voor Indoor Friesland ambassadeur Dinja van Liere en de achtjarige hengst McLaren N.O.P.T (v. Morricone I). Zij lieten 71,00% noteren.

‘Goed concours voor jonge paarden’

Hans Peter is alle jaren na de comeback van Indoor Friesland al aanwezig geweest als deelnemer en gelukkig is hij er dit jaar ook weer bij. Minderhoud: “Dit jaar alleen met een Lichte Tour paard, maar ik ben er inderdaad weer. My Toto had nog nooit een indoor concours gereden ondanks dat hij al vele mooie dingen gepresteerd heeft. Indoor Friesland is een goed concours voor jongere paarden om ervaring op te doen in een grote hal. De hal is door de schitterende aankleding best spannend, er zijn genoeg wereldbekerwedstrijden die minder spannend zijn. Ook is het redelijk dichtbij en is er veel gelegenheid tot trainen en baan verkennen. Ook vind ik het een pluspunt dat zowel de stallen als het hotel onder één dak zijn.”

Aanleg voor Zware Tour

“Over mijn proef, we hadden nog wel iets spanning, maar nogmaals, My Toto heeft nog nooit indoor gelopen ondanks dat hij al best een bekend paard is. De draftour ging heel goed, maar het stapgedeelte was daardoor iets moeilijker. In galop moest ik daarna iets meer managen, maar er ontstonden geen fouten en het eindresultaat was voldoende voor de overwinning. In dit sterke deelnemersveld was ik hier heel tevreden mee. Na dit concours doe ik misschien nog wel een wedstrijd, maar daarna trainen we door naar de Zware Tour. Dit ziet er veelbelovend uit. De aanleg voor piaffe, passage en pirouettes is zeker aanwezig. Samen met zijn goede uitstraling zie ik de toekomst voor hem dan ook zonnig in.”

Nieuwe paarden welkom

“Jullie zijn dus nog niet van me af. Zolang ik nog geschikte paarden heb, ga ik door. In het begin na het aflopen van ons contract met Glock hebben we even pas op de plaats gemaakt. Zoiets maakt toch veel impact op je. Echter zijn we wel inmiddels redelijk gewend en staan we open voor nieuwe avonturen oftewel paarden. Edward en ik staan nu met zes paarden bij de familie Bot in Voorthuizen op stal en dat bevalt super.”

